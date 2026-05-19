È buona se è di ferro

Vito Manzione | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È buona se è di ferro' è 'Salute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALUTE

Perché la soluzione è Salute? La salute è un bene prezioso che permette di vivere pienamente e di affrontare le sfide quotidiane con energia. La sua cura richiede attenzione a vari aspetti, come un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita attivo. Quando si parla di salute, si fa riferimento anche alla resistenza del nostro organismo, che deve essere forte e robusta. Un corpo sano, quindi, è come un ferro resistente, forte e duraturo nel tempo. Solo così si può garantire un benessere duraturo.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Salute'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

È buona se è di ferro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Salute

Quando la definizione "È buona se è di ferro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Salute'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È buona se è di ferro
  • Risposta: SALUTE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
L Livorno
U Udine
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Salute' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È buona se è di ferro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Cambiano vetro in ferro Lo merita ogni buona azione Un ferro del golfista Fu attraversata in buona parte dai Mille Mancanze di ferro 

Altre definizioni collegate

Con buona: Solerte dotato di buona lena 

Con ferro: Lo subivano le città messe a ferro e a fuoco 