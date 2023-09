Un ferro del golfista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ferro del golfista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IRON

Un ferro del golfista

Allo scopo viene utilizzato un certo numero di bastoni da golf, di forma, peso e dimensioni diverse. la vittoria va al golfista che termina le buche stabilite... iron, che significa ferro in lingua inglese, può riferirsi a: iron – comune dell'aisne (francia) iron – fiume dell'aisne (francia) contea di iron –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un ferro del golfista : ferro; golfista;

