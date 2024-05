La Soluzione ♚ Lo merita ogni buona azione La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PLAUSO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PLAUSO

Significato della soluzione per: Lo merita ogni buona azione Plaus (Plaus in tedesco) è un comune italiano di 741 abitanti della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige. Italiano: Sostantivo: plauso . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: plàu | so. Pronuncia: IPA: /'plawzo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino plausus che deriva da plaudere cioè "applaudire" . Sinonimi: applauso, battimano. (per estensione) consenso, acclamazione, approvazione, lode, onore, ovazione, apprezzamento, encomio, elogio. Contrari: disapprovazione, biasimo, dissenso.

