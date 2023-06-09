Fu attraversata in buona parte dai Mille

Sara Verdi | 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Fu attraversata in buona parte dai Mille' è 'Italia Meridionale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ITALIA MERIDIONALE

Perché la soluzione è Italia Meridionale? L'Italia meridionale è una regione che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia italiana, soprattutto durante il Risorgimento. La regione è stata attraversata in buona parte dai Mille, un evento che ha segnato la conquista e l'unificazione di territori importanti. La presenza dei Mille ha portato a una maggiore consapevolezza dell'identità nazionale e ha contribuito alla lotta per l'indipendenza. La loro traversata rappresenta un momento cruciale nel processo di unificazione dell'Italia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu attraversata in buona parte dai Mille". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Fu attraversata in buona parte dai Mille nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Italia Meridionale

La soluzione associata alla definizione "Fu attraversata in buona parte dai Mille" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu attraversata in buona parte dai Mille" conferma che la soluzione 'Italia Meridionale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Italia Meridionale

I Imola
T Torino
A Ancona
L Livorno
I Imola
A Ancona
 
M Milano
E Empoli
R Roma
I Imola
D Domodossola
I Imola
O Otranto
N Napoli
A Ancona
L Livorno
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu attraversata in buona parte dai Mille" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Italia Meridionale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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