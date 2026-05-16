Serve per chiudere la pentola

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Serve per chiudere la pentola' è 'Coperchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COPERCHIO

Come completare la definizione Definizione: Serve per chiudere la pentola

Serve per chiudere la pentola Risposta: COPERCHIO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: O

Perché la soluzione è Coperchio? Un oggetto utilizzato in cucina per coprire le pentole durante la cottura è chiamato coperto. Questo elemento permette di trattenere il calore e l’umidità all’interno, facilitando la cottura uniforme dei cibi. Il coperto può essere realizzato in vari materiali come vetro, acciaio o plastica, e viene scelto in base alle esigenze specifiche di preparazione. La sua funzione principale è quella di chiudere la pentola, evitando fuoriuscite e mantenendo le proprietà degli alimenti.

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Serve per chiudere la pentola - risposta corretta per cruciverba

In presenza della definizione "Serve per chiudere la pentola", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Coperchio'.

Schemi utili per Coperchio

Schema parole: 9

La soluzione inizia con C

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: C________

Schema finale: _____CHIO

Le 9 lettere della soluzione Coperchio

C Como O Otranto P Padova E Empoli R Roma C Como H Hotel I Imola O Otranto

La soluzione 'Coperchio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Serve per chiudere la pentola". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.