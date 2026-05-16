Serve per chiudere la pentola
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Serve per chiudere la pentola' è 'Coperchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COPERCHIO
Come completare la definizione
- Definizione: Serve per chiudere la pentola
- Risposta: COPERCHIO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perché la soluzione è Coperchio? Un oggetto utilizzato in cucina per coprire le pentole durante la cottura è chiamato coperto. Questo elemento permette di trattenere il calore e l’umidità all’interno, facilitando la cottura uniforme dei cibi. Il coperto può essere realizzato in vari materiali come vetro, acciaio o plastica, e viene scelto in base alle esigenze specifiche di preparazione. La sua funzione principale è quella di chiudere la pentola, evitando fuoriuscite e mantenendo le proprietà degli alimenti.
Serve per chiudere la pentola - risposta corretta per cruciverba
In presenza della definizione "Serve per chiudere la pentola", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Coperchio'.
Schemi utili per Coperchio
- Schema parole: 9
- La soluzione inizia con C
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: C________
- Schema finale: _____CHIO
Le 9 lettere della soluzione Coperchio
La soluzione 'Coperchio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Serve per chiudere la pentola". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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