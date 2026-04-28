Tappare chiudere il naso

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tappare chiudere il naso' è 'Turare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TURARE

Perché la soluzione è Turare? TURARE è un'azione che consiste nel chiudere il naso, spesso per evitare l'ingresso di aria o per alleviare fastidi durante un raffreddore. Questa pratica può essere eseguita manualmente o con l'uso di dispositivi specifici, aiutando a contenere il flusso di aria e a ridurre la congestione. La capacità di turare il naso è una funzione naturale che molte persone sviluppano nel tempo, diventando così un modo efficace per gestire temporaneamente problemi respiratori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tappare chiudere il naso". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Tappare chiudere il naso nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Turare

In presenza della definizione "Tappare chiudere il naso", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tappare chiudere il naso" conferma che la soluzione 'Turare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Turare

T Torino U Udine R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tappare chiudere il naso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Turare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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