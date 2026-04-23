Serve per soffiare il naso
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Serve per soffiare il naso' è 'Fazzoletto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FAZZOLETTO
Perché la soluzione è Fazzoletto? Il fazzoletto è un pezzetto di tessuto o carta utilizzato per pulire il naso o asciugare le lacrime. È uno strumento pratico che permette di rimuovere muco o umidità senza sporcare le mani o i vestiti. Spesso si porta in tasca, in borsa o si tiene a portata di mano in casa, per essere pronto all’uso in ogni momento. La sua funzione principale è mantenere l’igiene personale durante raffreddori o starnuti improvvisi.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Serve per soffiare il naso". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Serve per soffiare il naso nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Fazzoletto
Questa pagina è dedicata alla definizione "Serve per soffiare il naso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Serve per soffiare il naso" conferma che la soluzione 'Fazzoletto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Fazzoletto
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Serve per soffiare il naso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fazzoletto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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