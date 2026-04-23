Serve per soffiare il naso

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Serve per soffiare il naso' è 'Fazzoletto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FAZZOLETTO

Perché la soluzione è Fazzoletto? Il fazzoletto è un pezzetto di tessuto o carta utilizzato per pulire il naso o asciugare le lacrime. È uno strumento pratico che permette di rimuovere muco o umidità senza sporcare le mani o i vestiti. Spesso si porta in tasca, in borsa o si tiene a portata di mano in casa, per essere pronto all’uso in ogni momento. La sua funzione principale è mantenere l’igiene personale durante raffreddori o starnuti improvvisi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Serve per soffiare il naso". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Serve per soffiare il naso nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Fazzoletto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Serve per soffiare il naso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Serve per soffiare il naso" conferma che la soluzione 'Fazzoletto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Fazzoletto

F Firenze A Ancona Z Zara Z Zara O Otranto L Livorno E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Serve per soffiare il naso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fazzoletto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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