ASOLA

Curiosità e Significato di "Asola"

Perché la soluzione è Asola? L'“asola” è un'apertura pratica, spesso utilizzata nei tessuti o nei capi di abbigliamento, progettata per permettere l'inserimento di un bottone o di un gancio. Questo elemento non solo svolge una funzione estetica, ma è fondamentale per la funzionalità degli indumenti, offrendo una chiusura sicura e agevole. In un certo senso, l'asola rappresenta un perfetto equilibrio tra forma e funzione nel design dei vestiti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Lavoro da occhiellaiaApertura in cui entra il bottoneSi sfilaccia abbottonandoServe a chiudere la portaServe vini con il maritoServe per l abboccamento

Come si scrive la soluzione Asola

A Ancona

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R A A S I E C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASEARIE" CASEARIE

