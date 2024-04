La Soluzione ♚ Possono essere a secco

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Possono essere a secco. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MURI

Curiosità su Possono essere a secco: Il muro a secco è un particolare tipo di muro costruito con blocchi di pietra opportunamente disposti e assemblati, senza uso di leganti o malte di alcun... Muri (toponimo tedesco; già Muri (Freiamt)) è un comune svizzero di 7 761 abitanti del Canton Argovia, nel distretto di Muri del quale è capoluogo.

