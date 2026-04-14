La Lady che cavalcò nuda in città

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Lady che cavalcò nuda in città' è 'Godiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GODIVA

Perché la soluzione è Godiva? GODIVA è una figura leggendaria legata a un atto di grande coraggio e generosità. La sua storia narra di una nobildonna che, per convincere il duca a ridurre le tasse, attraversò la città a cavallo, completamente senza vestiti, dimostrando la propria determinazione e altruismo. Questa leggenda simboleggia il sacrificio personale e il desiderio di migliorare le condizioni della comunità, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. La sua figura rappresenta il coraggio di affrontare le sfide con nobiltà.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Lady che cavalcò nuda in città". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La Lady che cavalcò nuda in città nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Godiva

Se la definizione "La Lady che cavalcò nuda in città" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Lady che cavalcò nuda in città" conferma che la soluzione 'Godiva' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Godiva

G Genova O Otranto D Domodossola I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Lady che cavalcò nuda in città" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Godiva' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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