La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Jimmy ex presidente USA' è 'Carter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTER

Curiosità e Significato di Carter

Approfondisci la parola di 6 lettere Carter: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carter? Jimmy Carter è stato il 39º presidente degli Stati Uniti, in carica dal 1977 al 1981. Prima di entrare in politica, era un agricoltore e attivista. La sua leadership è ricordata per iniziative di pace, diritti umani e il ruolo nel trattato di pace tra Israele ed Egitto. La sua figura rappresenta un esempio di impegno civico e dedizione al bene comune.

Come si scrive la soluzione Carter

Hai trovato la definizione "Jimmy ex presidente USA" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

