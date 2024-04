La definizione e la soluzione di 5 lettere: Joe il Presidente USA. BIDEN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Joseph Robinette Biden Jr., detto Joe (pronuncia americana: ['dzf] o [do b'nt 'badn 'dunj]; Scranton, 20 novembre 1942), è un politico statunitense, 46º presidente degli Stati Uniti d'America dal 20 gennaio 2021. Esponente dell'area moderata del Partito Democratico, prima di intraprendere l'attività politica ha conseguito il titolo di Juris Doctor e ha esercitato la professione di avvocato, prestando la propria opera come difensore d'ufficio. Nel 1972, a 29 anni di età, fu eletto per la prima volta senatore federale in rappresentanza del Delaware, diventando così il settimo componente più giovane della camera alta nella ...

velocità ( approfondimento) f inv

(fisica) (meccanica) modalità di moto, movimento, talvolta di prestazione, capacità o sistema, è il risultato del rapporto fra lo spazio percorso ed il tempo impiegato per percorrerlo; è una grandezza che indica la distanza percorsa in un'unità di tempo, e nella notazione internazionale è il metro al secondo la velocità massima percorribile a piedi dall'uomo è di 10 metri al secondo

Sillabazione

ve | lo | ci | tà

Pronuncia

IPA: /veloti'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino velocitas, derivato di velox cioè "veloce"

Citazione

Sinonimi

celerità, sveltezza, rapidità, lestezza, speditezza

attività, dinamismo, dinamicità, efficienza, prontezza, sollecitudine, solerzia, alacrità

agilità, scioltezza

(di autoveicolo) marcia, andatura

Contrari

pigrizia, indolenza, indugio, lentezza, lungaggine, calma, flemma

Termini correlati

(fisica) corpo

Parole derivate

(per estensione) autovelox

Varianti

velocitade, velocitate

Proverbi e modi di dire