Il procedimento di incriminazione di un Presidente USA

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'impeachment (termine dalla lingua inglese in italiano traducibile come messa in stato di accusa), o impetizione, è un istituto giuridico, presente in diversi Stati del mondo, col quale si prevede il rinvio a giudizio di titolari di cariche pubbliche qualora si ritenga che abbiano commesso determinati illeciti nell'esercizio delle loro funzioni.

impeachment ( approfondimento) m inv

(forestierismo) (diritto) nel diritto anglosassone, messa in stato d'accusa di chi detiene un'alta carica pubblica, ritenuto colpevole di azioni illecite nell'esercizio delle proprie funzioni, col fine di causarne la destituzione

Sillabazione

lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

dal francese empêchement cioè "ostacolo, impedimento"

Sinonimi

coinvolgimento

