La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : HOBBY . Ecco la soluzione verificata per la definizione Occupa il tempo libero.

Curiosità su Occupa il tempo libero: Merce. studi sul tempo libero (leisure studies) è la disciplina accademica che si occupa dello studio e dell'analisi del tempo libero. la ricreazione differisce... Un hobby (termine polisemico inglese entrato nella lingua italiana corrente come prestito linguistico) è un'attività praticata nel tempo libero per piacere, interesse o divertimento. Come lo stesso concetto di tempo libero, anche quello di hobby si è affermato con l'avvento della società industriale, che per la prima volta distingueva il tempo lavorativo da quello disponibile per altre attività.

