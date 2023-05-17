La parte finale del campionato di pallacanestro

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La parte finale del campionato di pallacanestro' è 'Playoff'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P L A Y O F F

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La parte finale del campionato di pallacanestro

La parte finale del campionato di pallacanestro Risposta: PLAYOFF

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 2

2 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P Y O F

Inizia con: P

P Finisce con: F

Perchè la soluzione è Playoff? I playoff sono la fase conclusiva del campionato di pallacanestro, dove le squadre più forti si sfidano per conquistare il titolo. È il momento più emozionante, con partite decisive e grandi emozioni, che decidono chi sarà il campione della stagione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La parte finale del campionato di pallacanestro: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "La parte finale del campionato di pallacanestro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Playoff. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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