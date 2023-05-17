La parte finale del campionato di pallacanestro

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La parte finale del campionato di pallacanestro' è 'Playoff'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PLAYOFF

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La parte finale del campionato di pallacanestro
  • Risposta: PLAYOFF
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PYOF
  • Inizia con: P
  • Finisce con: F

Perchè la soluzione è Playoff? I playoff sono la fase conclusiva del campionato di pallacanestro, dove le squadre più forti si sfidano per conquistare il titolo. È il momento più emozionante, con partite decisive e grandi emozioni, che decidono chi sarà il campione della stagione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La parte finale del campionato di pallacanestro: risposta da 7 lettere

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