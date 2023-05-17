La parte finale del campionato di pallacanestro
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La parte finale del campionato di pallacanestro
- Risposta: PLAYOFF
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 2
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PYOF
- Inizia con: P
- Finisce con: F
Perchè la soluzione è Playoff? I playoff sono la fase conclusiva del campionato di pallacanestro, dove le squadre più forti si sfidano per conquistare il titolo. È il momento più emozionante, con partite decisive e grandi emozioni, che decidono chi sarà il campione della stagione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La parte finale del campionato di pallacanestro: risposta da 7 lettere
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