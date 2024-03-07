Il giocatore perno della squadra di pallacanestro

Sara Verdi | 2 nov 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il giocatore perno della squadra di pallacanestro' è 'Pivot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIVOT

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Il giocatore perno della squadra di pallacanestro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pivot

Quando la definizione "Il giocatore perno della squadra di pallacanestro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pivot'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il giocatore perno della squadra di pallacanestro
  • Risposta: PIVOT
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: T

Le 5 lettere della soluzione

P Padova
I Imola
V Venezia
O Otranto
T Torino

La soluzione 'Pivot' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il giocatore perno della squadra di pallacanestro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.