Il giocatore perno della squadra di pallacanestro
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il giocatore perno della squadra di pallacanestro' è 'Pivot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PIVOT
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Il giocatore perno della squadra di pallacanestro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pivot
Quando la definizione "Il giocatore perno della squadra di pallacanestro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pivot'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il giocatore perno della squadra di pallacanestro
- Risposta: PIVOT
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: T
Le 5 lettere della soluzione
P Padova
I Imola
V Venezia
O Otranto
T Torino
La soluzione 'Pivot' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il giocatore perno della squadra di pallacanestro". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.