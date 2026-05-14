Un prestigioso riconoscimento per cantautori

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un prestigioso riconoscimento per cantautori' è 'Premio Tenco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREMIO TENCO

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Perché la soluzione è Premio Tenco? Il Premio Tenco è un prestigioso riconoscimento dedicato ai cantautori italiani che si distinguono per la qualità artistica e la profondità dei testi. Questo premio vuole celebrare la musica d’autore, valorizzando le opere che esprimono emozioni e riflessioni attraverso parole e melodie. Riconosciuto come uno dei più importanti nel panorama musicale italiano, il Premio Tenco rappresenta un punto di riferimento per chi si impegna nella creazione di canzoni significative. La sua assegnazione sottolinea l’importanza della canzone d’autore nel contesto culturale nazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un prestigioso riconoscimento per cantautori". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un prestigioso riconoscimento per cantautori nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Premio Tenco

In presenza della definizione "Un prestigioso riconoscimento per cantautori", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un prestigioso riconoscimento per cantautori" conferma che la soluzione 'Premio Tenco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Premio Tenco

P Padova R Roma E Empoli M Milano I Imola O Otranto T Torino E Empoli N Napoli C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un prestigioso riconoscimento per cantautori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Premio Tenco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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