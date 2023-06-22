Prestigioso undici di Buenos Aires: Plate nei cruciverba: la soluzione è River
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Prestigioso undici di Buenos Aires: Plate' è 'River'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
RIVER
Approfondisci la parola di 5 lettere River: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Hai davanti la definizione "Prestigioso undici di Buenos Aires: Plate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 5 lettere della soluzione River:
R Roma
I Imola
V Venezia
E Empoli
R Roma
