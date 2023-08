Prestigioso riconoscimento per i cantautori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prestigioso riconoscimento per i cantautori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PREMIO TENCO

Significato/Curiosita : Prestigioso riconoscimento per i cantautori

Voce principale: club tenco. la targa tenco è un riconoscimento assegnato annualmente dal 1984 dal club tenco. assegnato da una nutrita giuria di giornalisti... Il premio tenco è un premio musicale italiano. si tratta di uno dei più importanti riconoscimenti musicali italiani, assegnato annualmente, dal 1974, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Prestigioso riconoscimento per i cantautori : prestigioso; riconoscimento; cantautori; prestigioso ateneo del Massachusetts; Un noto casato fiorentino che dà il nome a un prestigioso hotel; prestigioso undici di Buenos Aires: Plate; prestigioso undici londinese; Importante, prestigioso , come l ospite di riguardo; riconoscimento dei meriti; Un riconoscimento calcistico d oro; Documento di riconoscimento ; Il riconoscimento letterario istituito a Milano nel 1926; Figurine di riconoscimento ; Il Caetano fra i più noti cantautori brasiliani;

Cerca altre Definizioni