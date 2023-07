Un noto casato fiorentino che dà il nome a un prestigioso hotel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un noto casato fiorentino che dà il nome a un prestigioso hotel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CERRETANI

Un noto casato fiorentino che da il nome a un prestigioso hotel

Fino al 2011 il più grande teatro di firenze e sede del prestigioso maggio musicale fiorentino, vi si sono esibiti grandi nomi della musica classica e... Vedi cerretani (disambigua). disambiguazione – "certani" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi certani (disambigua). i cerretani o certani... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 luglio 2023

