La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Proteggeva la Britannia romana' è 'Vallo Di Adriano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VALLO DI ADRIANO

Perché la soluzione è Vallo Di Adriano? Il Vallo di Adriano era una potente barriera costruita dagli antichi romani per difendere la Britannia dagli attacchi provenienti dal nord. Questa struttura, lunga e imponente, delimitava il territorio controllato dall'Impero e impediva le incursioni delle tribù locali. La sua funzione principale era quella di proteggere le colonie romane e mantenere l'ordine nel territorio conquistato. Oggi rappresenta un simbolo di ingegneria e difesa dell'antica civiltà romana.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Proteggeva la Britannia romana" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Proteggeva la Britannia romana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Se la definizione "Proteggeva la Britannia romana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Proteggeva la Britannia romana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Vallo Di Adriano:

V Venezia A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto D Domodossola I Imola A Ancona D Domodossola R Roma I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Proteggeva la Britannia romana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

