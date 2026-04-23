Celebre romanzo della Yourcenar

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Celebre romanzo della Yourcenar' è 'Memorie Di Adriano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEMORIE DI ADRIANO

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Celebre romanzo della Yourcenar". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Celebre romanzo della Yourcenar nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Memorie Di Adriano

Se la definizione "Celebre romanzo della Yourcenar" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Celebre romanzo della Yourcenar" conferma che la soluzione 'Memorie Di Adriano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Memorie Di Adriano

M Milano E Empoli M Milano O Otranto R Roma I Imola E Empoli D Domodossola I Imola A Ancona D Domodossola R Roma I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Celebre romanzo della Yourcenar" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Memorie Di Adriano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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