Celebre romanzo della Yourcenar
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Celebre romanzo della Yourcenar' è 'Memorie Di Adriano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MEMORIE DI ADRIANO
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Celebre romanzo della Yourcenar". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Celebre romanzo della Yourcenar nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Memorie Di Adriano
Se la definizione "Celebre romanzo della Yourcenar" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Celebre romanzo della Yourcenar" conferma che la soluzione 'Memorie Di Adriano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 16 lettere della soluzione Memorie Di Adriano
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Celebre romanzo della Yourcenar" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Memorie Di Adriano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un capolavoro della YourcenarUn opera della YourcenarIl celebre romanzo di A Manzoni: I sposiCelebre romanzo di SvevoAttrice e cortigiana di un celebre romanzo di ZolaCelebre romanzo di MusilUn celebre romanzo di Jack London
E K B O O M A K R