Roma le combattè contro Cartagine

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Roma le combattè contro Cartagine' è 'Guerre Puniche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUERRE PUNICHE

Perché la soluzione è Guerre Puniche? Le Guerre Puniche sono una serie di conflitti storici avvenuti tra Roma e Cartagine. Questi scontri nacquero dalla lotta per il controllo del Mediterraneo e delle rotte commerciali. Roma, desiderosa di espandersi e consolidare il suo potere, si scontrò con Cartagine, una potente città-stato cartaginese. Le guerre portarono a cambiamenti significativi nella geopolitica dell’epoca e determinarono la supremazia romana nel Mediterraneo. La lunga e complessa guerra si concluse con la sconfitta di Cartagine.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Roma le combattè contro Cartagine". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Roma le combattè contro Cartagine nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Guerre Puniche

Quando la definizione "Roma le combattè contro Cartagine" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Roma le combattè contro Cartagine" conferma che la soluzione 'Guerre Puniche' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Guerre Puniche

G Genova U Udine E Empoli R Roma R Roma E Empoli P Padova U Udine N Napoli I Imola C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Roma le combattè contro Cartagine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guerre Puniche' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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