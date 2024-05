Significato della soluzione per: Impegnarono i romani in tre lunghe guerre

Cartagine (in latino Carthago o Karthago; in greco antico: ad, Karchedn; in arabo , Qaraj; in berbero: , Kartajen; in ebraico , Kartago) nome derivante dal fenicio <QRT DŠT>, Qart-adašt, Città nuova, inteso come "Nuova Tiro" è stata un'antica città fenicia, una delle più importanti colonie puniche del Mediterraneo e, all'epoca del suo massimo splendore, capitale di un piccolo impero che includeva territori dell'attuale Spagna orientale, la Corsica e la Sardegna sud-occidentale, la parte occidentale della Sicilia e le coste della Libia.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: Cartaginesi m pl . plurale di cartaginese. Sillabazione: car | ta | gi | né | si. Etimologia / Derivazione: vedi cartaginese .