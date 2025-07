Rotto, danneggiato nei cruciverba: la soluzione è Guasto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Rotto, danneggiato' è 'Guasto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUASTO

Curiosità e Significato di Guasto

Approfondisci la parola di 6 lettere Guasto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Guasto? Guasto indica un malfunzionamento o un danno a un apparecchio, un veicolo o un sistema, che impedisce il suo corretto funzionamento. Può essere causato da usura, incidenti o difetti di fabbricazione. Quando qualcosa è guasto, richiede riparazione o sostituzione per tornare a funzionare come prima, e rappresenta un problema che va risolto tempestivamente per evitare ulteriori complicazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rotto sull orloDanneggiato dal terremotoMinuscoli pezzi di un oggetto che si è rottoDanneggiatoDanneggiato quasi totalmente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Guasto

Non riesci a risolvere la definizione "Rotto, danneggiato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

U Udine

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A L T Q A U A A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PASQUA ALTA" PASQUA ALTA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.