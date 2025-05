La locuzione latina per quello che anticipa i tempi nei cruciverba: la soluzione è Ante Litteram

ANTE LITTERAM

Curiosità e Significato di "Ante Litteram"

Perché la soluzione è Ante Litteram? La locuzione latina ante litteram significa prima delle lettere e si usa per indicare qualcosa che anticipa o precede un concetto, un'idea o un fenomeno, quindi è utilizzata per descrivere situazioni o persone che si sono dimostrate visionarie o innovative rispetto alla loro epoca. In un cruciverba, la risposta si adatta perfettamente a questa definizione poiché si riferisce a ciò che è avvenuto prima della sua formalizzazione scritta.

Come si scrive la soluzione: Ante Litteram

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

L Livorno

I Imola

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

M Milano

