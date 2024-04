La Soluzione ♚ Locuzione latina: Ipse = lui stesso l ha detto

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Locuzione latina: Ipse = lui stesso l ha detto. DIXIT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Locuzione latina: ipse = lui stesso l ha detto: Elenco delle locuzioni latine, molte delle quali in uso presso gli antichi romani. indice 0 - 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a... Dixit è un gioco di carte di Jean-Louis Roubira e illustrato da Marie Cardouat, pubblicato nel 2008 da Libellud in Francia e da Asterion Press in italia. Il gioco ha vinto vari premi dedicati ai giochi: nel 2009 il premio As d'Or - Jeu de l'Année in Francia e il premio Juego del Año in Spagna, nel 2010 il prestigioso premio Spiel des Jahres in Germania.

