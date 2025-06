La locuzione latina che si riferisce a un tempo precedente nei cruciverba: la soluzione è Ante Litteram

ANTE LITTERAM

Curiosità e Significato di Ante Litteram

La soluzione Ante Litteram di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ante Litteram per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ante Litteram? Ante litteram è un'espressione latina che indica qualcosa che si riferisce a un tempo precedente, quasi anticipando eventi o concetti futuri. Viene usata per descrivere idee, comportamenti o opere che sembrano anticipare i tempi, come se fossero prima delle lettere o prima di essere formalizzate. È un modo elegante per parlare di qualcosa che era in anticipo sui tempi, lasciando intuire una lungimiranza particolare.

Come si scrive la soluzione Ante Litteram

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

L Livorno

I Imola

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E O T C N N C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONCENTO" CONCENTO

