È caratteristico quello della giraffa nei cruciverba: la soluzione è Collo

Home / Soluzioni Cruciverba / È caratteristico quello della giraffa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È caratteristico quello della giraffa' è 'Collo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLLO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Collo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Collo? Il collo è la parte lunga e sottile che collega la testa al resto del corpo, come nella giraffa, famosa per il suo lunghissimo. Grazie a questa caratteristica, l’animale può raggiungere le foglie più alte degli alberi. È un elemento fondamentale per muoversi, nutrirsi e percepire l’ambiente circostante, rendendo il collo una delle sue caratteristiche più distintive.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Suona un caratteristico strumentoÈ affine alla giraffaIl caratteristico insaccato di FelinoIl più caratteristico sintomo della rabbia negli esseri umaniUn andatura della giraffa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "È caratteristico quello della giraffa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

O Otranto

T I E I N N A A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CENTINAIA" CENTINAIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.