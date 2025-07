Il nome italiano della città indiana Kolkata nei cruciverba: la soluzione è Calcutta

CALCUTTA

Curiosità e Significato di Calcutta

Perché la soluzione è Calcutta? Calcutta è il nome storico dell’antica capitale coloniale britannica in India, oggi conosciuta come Kolkata. Il termine deriva dal bengalese “Kalikata”, che si pensa possa significare “città di Kali”, la dea indù. Questo nome riflette le radici culturali e religiose della regione, testimonianza di un ricco passato che ancora oggi affascina visitatori e storici.

Come si scrive la soluzione Calcutta

Hai trovato la definizione "Il nome italiano della città indiana Kolkata" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

U Udine

T Torino

T Torino

A Ancona

