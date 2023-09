Città indiana oggi detta Chennai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città indiana oggi detta Chennai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MADRAS

Significato/Curiosita : Citta indiana oggi detta chennai

Ebraiche indiane erano i "bnei menashe" di mizoram e manipur e i "bene ephraim" di lingua telugu: oggi dei circa 95 000 ebrei di origine indiana ne rimangono... Disambiguazione – "madras" rimanda qui. se stai cercando la città statunitense, vedi madras (oregon). chennai (in tamil: , traslitterazione: ceai... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Città indiana oggi detta Chennai : città; indiana; oggi; detta; chennai; Un antica città della Libia; città universitaria spagnola; Grande città dell Iraq; città calabra ricordata per la mollezza dei suoi abitanti; Sostituirà il Reddito di Cittadinanza nel 2024; Nativi della città della pulzella; La città lombarda con un Sacro Monte; Città indiana che ha dato nome a una varietà di riso; La moneta indiana ; La caratteristica chitarra indiana ; Appartengono alla più alta casta indiana ; Tra quelli dell arca perduta e era indiana Jones; Un popolare piatto della cucina indiana ; La Gandhi statista indiana ; Monte su cui soggi ornavano le Muse; Foggi a sulle targhe; oggi ma verso il tardi; oggi è detta UE; La tendenza a sfoggi are abiti di gusto passato; Vi è appoggi ata la statua; oggi è diventata UE; La dea della vendetta ; Oggi è detta UE; Sigla della cosiddetta moviola in campo; Posto di vedetta sugli alberi delle navi; Pianta erbacea detta anche gichero; Cosi è detta la nostra bandiera; La Thatcher detta the iron lady; Oggi è detta chennai ; Porto indiano sul Golfo del Bengala, oggi detto chennai ;

Cerca altre Definizioni