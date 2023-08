Città dell India che ha dato nome a una varietà di riso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città dell India che ha dato nome a una varietà di riso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PATNA

Significato/Curiosita : Citta dell india che ha dato nome a una varieta di riso

una grande varietà di stili regionali e sofisticati, con uso di erbe e spezie, ad esempio il garam masala. i prodotti alimentari di base sono il riso... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi patna (disambigua). patna (in hindi ) è una suddivisione dell'india, classificata come... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

