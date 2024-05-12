Individua i sommergibili nei cruciverba: la soluzione è Sonar

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Individua i sommergibili' è 'Sonar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SONAR

Curiosità e Significato di Sonar

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Sonar, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono come gli occhi dei sommergibiliS individua con la bussolaGli occhi dei sommergibiliIndividua l automobileApparecchio per vedere i sommergibili

Soluzione Individua i sommergibili - Sonar

Come si scrive la soluzione Sonar

La definizione "Individua i sommergibili" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 5 lettere della soluzione Sonar:
S Savona
O Otranto
N Napoli
A Ancona
R Roma

