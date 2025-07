Un dispositivo anti sommergibili nei cruciverba: la soluzione è Sonar

Home / Soluzioni Cruciverba / Un dispositivo anti sommergibili

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un dispositivo anti sommergibili' è 'Sonar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SONAR

Curiosità e Significato di Sonar

Hai risolto il cruciverba con Sonar? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Sonar.

Perché la soluzione è Sonar? Il sonar è un sistema che utilizza onde sonore per rilevare oggetti sott'acqua, come sommergibili o ostacoli sommersi. Funziona inviando impulsi acustici e analizzando le riflessioni che tornano indietro, permettendo di mappare il fondale o individuare veicoli invisibili dall'occhio. È uno strumento fondamentale per la sicurezza marittima e la navigazione, contribuendo a prevenire incidenti in ambienti sommersi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dispositivo anti-sommergibiliAnti : vaccinazione per chi si ferisceUn dispositivo per bombe ad orologeriaUn dispositivo con l elettromagneteDispositivo per misurare la densità di extravergine

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sonar

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un dispositivo anti sommergibili", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N C A R B A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRANCA" BRANCA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.