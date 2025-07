Lo fanno gli uccelli per far schiudere le uova nei cruciverba: la soluzione è Covare

COVARE

Curiosità e Significato di Covare

Perché la soluzione è Covare? Il termine covare indica l'azione degli uccelli di tenere le uova sotto di sé per riscaldarle e favorire la schiusa. È un comportamento naturale che permette alle uova di svilupparsi correttamente, grazie al calore corporeo dell’animale. Questa pratica dimostra l’attenzione e la cura degli uccelli nei confronti della propria prole, assicurando il futuro della specie.

Come si scrive la soluzione Covare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo fanno gli uccelli per far schiudere le uova", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

V Venezia

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R O O I V N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROVINOSO" ROVINOSO

