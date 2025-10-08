Il primo giaciglio degli uccellini appena nati
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SOLUZIONE: NIDO
Perchè la soluzione è Nido? Il nido è il primo rifugio degli uccellini appena nati, un piccolo spazio che li protegge e li accoglie. È costruito con cura dai genitori, offrendo sicurezza e calore fino a quando non sono pronti a volare e scoprire il mondo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il primo giaciglio degli uccellini appena nati nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nido
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il primo giaciglio degli uccellini appena nati
- Risposta: NIDO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: N___
- Inizia con: N
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Nido' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il primo giaciglio degli uccellini appena nati". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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