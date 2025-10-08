Il primo giaciglio degli uccellini appena nati

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il primo giaciglio degli uccellini appena nati' è 'Nido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NIDO

Perchè la soluzione è Nido? Il nido è il primo rifugio degli uccellini appena nati, un piccolo spazio che li protegge e li accoglie. È costruito con cura dai genitori, offrendo sicurezza e calore fino a quando non sono pronti a volare e scoprire il mondo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il primo giaciglio degli uccellini appena nati nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nido

Per risolvere la definizione "Il primo giaciglio degli uccellini appena nati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nido'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il primo giaciglio degli uccellini appena nati
  • Risposta: NIDO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: N___
  • Inizia con: N
  • Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli
I Imola
D Domodossola
O Otranto

La soluzione 'Nido' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il primo giaciglio degli uccellini appena nati". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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