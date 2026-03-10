Un rifugio fatto tra i rami

SOLUZIONE: NIDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un rifugio fatto tra i rami" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un rifugio fatto tra i rami". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Nido? Un nido rappresenta un piccolo rifugio naturale costruito tra i rami degli alberi, pensato per proteggere e accogliere i piccoli di alcune specie di uccelli. È una struttura delicata e temporanea, spesso realizzata con materiali trovati in natura come fili d’erba, foglie o rametti. Questo spazio offre sicurezza e calore, permettendo ai cuccioli di svilupparsi protetti dai predatori e dagli agenti atmosferici. Osservare un nido svela il legame tra natura e vita.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un rifugio fatto tra i rami" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un rifugio fatto tra i rami" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nido:

N Napoli I Imola D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un rifugio fatto tra i rami" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

