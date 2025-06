In natura, lo fanno uccelli e insetti nei cruciverba: la soluzione è Volare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'In natura, lo fanno uccelli e insetti' è 'Volare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOLARE

Curiosità e Significato di Volare

Hai risolto il cruciverba con Volare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Volare.

Perché la soluzione è Volare? Volare significa spostarsi nell'aria grazie a ali o altri mezzi di propulsione. È un'abilità tipica di uccelli e insetti, che possono librarsi nel cielo con leggerezza e libertà. È anche il sogno di molti, simbolo di libertà e desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Insomma, volare rappresenta il desiderio di andare oltre i propri limiti e scoprire il mondo.

Come si scrive la soluzione Volare

Hai davanti la definizione "In natura, lo fanno uccelli e insetti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

