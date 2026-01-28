Il tipico piatto di carne alla griglia del Medio Oriente

Home / Soluzioni Cruciverba / Il tipico piatto di carne alla griglia del Medio Oriente

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il tipico piatto di carne alla griglia del Medio Oriente' è 'Kebab'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KEBAB

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il tipico piatto di carne alla griglia del Medio Oriente" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tipico piatto di carne alla griglia del Medio Oriente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Kebab? Il kebab è un piatto molto popolare in Medio Oriente, preparato con carne cotta alla griglia. Viene spesso servito con pane, verdure e salse, offrendo un sapore intenso e speziato. Questo piatto rappresenta una tradizione culinaria ricca e condivisa tra molte culture della regione. La sua preparazione richiede carne di qualità e tecniche di cottura precise. È un alimento amato anche in molte altre parti del mondo per il suo gusto unico e invitante.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il tipico piatto di carne alla griglia del Medio Oriente nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Kebab

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il tipico piatto di carne alla griglia del Medio Oriente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il tipico piatto di carne alla griglia del Medio Oriente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Kebab:

K Kappa E Empoli B Bologna A Ancona B Bologna

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il tipico piatto di carne alla griglia del Medio Oriente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Piatto di origine turcaSpiedino di carne mediorientaleTipico piatto di carne diffuso nel Medio Orientealla genovese: tipico piatto ligure di carne ripienaUn tipico piatto della cucina romana con carne e verdureLo spiedino di carne alla griglia tipico della cucina arabaIl tipico piatto di carne alla brace argentino