Una regione costiera olandese

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una regione costiera olandese' è 'Frisia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRISIA

Perché la soluzione è Frisia? Frisia è una regione costiera situata nei Paesi Bassi, nota per le sue caratteristiche terre di pianura e le sue acque che si estendono lungo la costa. La sua identità culturale è ricca di tradizioni, dialetti e un patrimonio storico legato al mare e alla navigazione. La regione si distingue per i paesaggi di dune e lagune, oltre che per le sue città e villaggi pittoreschi. La presenza di canali e sistemi di dighe testimonia l'ingegneria idraulica sviluppata nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una regione costiera olandese". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Una regione costiera olandese nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Frisia

In presenza della definizione "Una regione costiera olandese", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una regione costiera olandese" conferma che la soluzione 'Frisia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Frisia

F Firenze R Roma I Imola S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una regione costiera olandese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Frisia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Politicamente è divisa fra i Paesi Bassi, la Germania e la DanimarcaI suoi cavalli sono di filo spinatoLa regione di certi cavalliRegione costiera croataRegione costiera della SomaliaLa vasta regione costiera della Somalia con MogadiscioRegione dell Austria meridionaleL ex Guayana Olandese