Regione costiera croata nei cruciverba: la soluzione è Dalmazia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Regione costiera croata' è 'Dalmazia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DALMAZIA

Curiosità e Significato di Dalmazia

Hai risolto il cruciverba con Dalmazia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Dalmazia.

Perché la soluzione è Dalmazia? La Dalmazia è una regione costiera della Croazia, famosa per le sue splendide spiagge, acque cristalline e affascinanti città storiche come Split e Dubrovnik. Situata lungo il Mar Adriatico, rappresenta una delle zone più affascinanti e visitate del paese, ricca di cultura, tradizioni e paesaggi mozzafiato. È il luogo ideale per chi cerca relax, storia e natura in un’unica destinazione.

Come si scrive la soluzione Dalmazia

Stai cercando la risposta alla definizione "Regione costiera croata"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

M Milano

A Ancona

Z Zara

I Imola

A Ancona

