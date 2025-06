I suoi cavalli sono di filo spinato nei cruciverba: la soluzione è Frisia

FRISIA

Curiosità e Significato di Frisia

La parola Frisia è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Frisia.

Perché la soluzione è Frisia? Frisia è una regione storica del nord della Germania, famosa per le sue coste e tradizioni marinare. Il nome deriva dal termine frisone, popolo antico che abitava queste terre. La frase I suoi cavalli sono di filo spinato gioca sul suono simile tra Frisia e fili, sottolineando l'idea di un territorio difeso o protetto, simbolo di una terra forte e orgogliosa.

Come si scrive la soluzione Frisia

Hai trovato la definizione "I suoi cavalli sono di filo spinato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

R Roma

I Imola

S Savona

I Imola

A Ancona

