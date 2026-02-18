La vasta regione costiera della Somalia con Mogadiscio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La vasta regione costiera della Somalia con Mogadiscio' è 'Benadir'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BENADIR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La vasta regione costiera della Somalia con Mogadiscio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La vasta regione costiera della Somalia con Mogadiscio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Benadir? Benadir rappresenta la zona lungo la costa somala, comprendente la capitale Mogadiscio. È una delle principali aree del paese, caratterizzata da una ricca storia e cultura. La regione svolge un ruolo importante nell'economia e nella politica della Somalia. La sua posizione strategica ha favorito scambi e sviluppo nel tempo. Benadir è conosciuta anche per le sue tradizioni e il suo patrimonio storico.

Quando la definizione "La vasta regione costiera della Somalia con Mogadiscio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La vasta regione costiera della Somalia con Mogadiscio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Benadir:

B Bologna E Empoli N Napoli A Ancona D Domodossola I Imola R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La vasta regione costiera della Somalia con Mogadiscio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

