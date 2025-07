Rende pericolosi certi cani nei cruciverba: la soluzione è Rabbia

RABBIA

Curiosità e Significato di Rabbia

Hai risolto il cruciverba con Rabbia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Rabbia.

Perché la soluzione è Rabbia? La rabbia è una malattia infettiva grave, provocata da un virus che colpisce il sistema nervoso degli animali e dell'uomo. Se non trattata, può essere fatale. Alcuni cani, se infetti, possono rappresentare un pericolo per le persone e altri animali, perché trasmettono il virus attraverso morsi o contatti diretti. Per questo motivo, è fondamentale vaccinare i nostri amici a quattro zampe.

Come si scrive la soluzione Rabbia

Stai cercando la risposta alla definizione "Rende pericolosi certi cani"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

B Bologna

B Bologna

I Imola

A Ancona

