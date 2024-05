Significato della soluzione per: Una regione storica dell europa

La Pomerania (in tedesco Pommern; in polacco Pomorze) è una regione storica dell'Europa centrale che si affaccia sul Mar Baltico meridionale; il suo territorio, oggi diviso amministrativamente tra Germania e Polonia, si estende approssimativamente dai fiumi Vistola e Oder a est al Recknitz a ovest e al Notec a sud. Territorio etnicamente a maggioranza tedesca fino al 1945, dal XVIII secolo in avanti la Pomerania fu provincia dapprima del Regno di Prussia, poi del Kaiserreich e, a seguire, del Terzo Reich.

Italiano: Sostantivo: Pomerania ( approfondimento) f sing . (geografia) regione storica situata nei pressi del mar Baltico, oggi divisa fra Germania e Polonia. Sillabazione: Po | me | rà | nia. Pronuncia: IPA: /Pome'ranja/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Parole derivate: pomero.