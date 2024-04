La definizione e la soluzione di 5 lettere: Affligge certi cani randagi. ROGNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La rogna è, in medicina veterinaria, una patologia infiammatoria della cute degli animali provocata da parassiti appartenenti all'ordine degli acari. Sintomi comuni sono: perdita del pelo, prurito ed infiammazione cutanea. Gli acari si annidano nella pelle o nei follicoli piliferi. A seconda dell'agente patogeno la rogna è classificabile in due tipi: rogna rossa o rogna demodettica, provocata dal Demodex canis rogna sarcoptica o scabbia, contagiosa per l'essere umano e provocata dal Sarcoptes scabiei (come dimostrò Diacinto Cestoni nel XVIII secolo).Il rilevamento e il trattamento di entrambi può risultare difficile e generalmente richiede ...

rogna ( approfondimento) f sing (pl.: rogne)

(veterinaria) malattia cutanea degli animali, dovuta a parassitosi da parte di varie specie di acari (di cui il tipo più comune è Demodex canis, che attacca comunemente i cani) i cui sintomi principali sono infiammazione, prurito e perdita di pelo (medicina) (propriamente rogna sarcoptica) malattia cutanea dell'uomo, dovuta a parassitosi da parte dell'acaro della scabbia (Sarcoptex scabiei); comunemente è detta scabbia (vedi) (senso figurato) situazione che genera notevole fastidio o seccatura è una bella rogna !

mi è capitata una rogna

Sillabazione

ró | gna

Pronuncia

IPA: /'roa/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo ronea ‘erpete’ (attestato nel 447 in Cassio Felice), alterazione con influsso di rodere ‘(cor)rodere’, di aranea ‘ragnatela’; cfr. romeno râie ‘rogna, scabbia’, portoghese ronha, spagnolo roña, francese (obsoleto) rogne, ecc.

Sinonimi

(medicina, veterinaria) scabbia

scabbia ( senso figurato ) briga, grana, fastidio, grattacapo, guaio, impiccio, malasorte, noia, pasticcio, problema, scocciatura, seccatura, sfortuna,

briga, grana, fastidio, grattacapo, guaio, impiccio, malasorte, noia, pasticcio, problema, scocciatura, seccatura, sfortuna, (senso figurato) (di persona) rompiscatole, seccatore





Contrari

(senso figurato) gioia, divertimento, piacere, spasso

Proverbi e modi di dire