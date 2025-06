Volpini In giro per il mondo nei cruciverba: la soluzione è Pomerania

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Volpini In giro per il mondo' è 'Pomerania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POMERANIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Pomerania? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Pomerania.

Perché la soluzione è Pomerania? Pomerania è una regione storica nel nord-est della Polonia, conosciuta per i suoi paesaggi affascinanti e la ricca cultura. Il nome deriva dal termine latino Pommerania, che indica le terre vicine al Mar Baltico. Questa zona ha una storia complessa, influenzata da diverse nazioni, e oggi è famosa per le sue città, laghi e foreste incontaminate, rendendola un angolo di paradiso da scoprire.

La definizione "Volpini In giro per il mondo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

M Milano

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

