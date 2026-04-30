Impedisce di entrare dalla finestra

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Impedisce di entrare dalla finestra' è 'Inferriata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INFERRIATA

Perché la soluzione è Inferriata? L'inferriata è una struttura metallica composta da sbarre o grigliati che viene installata alle finestre per garantire sicurezza e prevenire intrusioni indesiderate. Essa funge da barriera fisica, impedendo a persone non autorizzate di entrare all’interno dell’abitazione attraverso il vetro. La sua presenza è particolarmente utile in zone ad alto rischio o in edifici pubblici, contribuendo a proteggere gli interni da possibili tentativi di intrusione. Le inferriate rappresentano quindi un sistema di sicurezza efficace e resistente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Impedisce di entrare dalla finestra". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Impedisce di entrare dalla finestra nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Inferriata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Impedisce di entrare dalla finestra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Impedisce di entrare dalla finestra" conferma che la soluzione 'Inferriata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Inferriata

I Imola N Napoli F Firenze E Empoli R Roma R Roma I Imola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Impedisce di entrare dalla finestra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inferriata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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