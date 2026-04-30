Impedisce di entrare dalla finestra
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Impedisce di entrare dalla finestra' è 'Inferriata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INFERRIATA
Perché la soluzione è Inferriata? L'inferriata è una struttura metallica composta da sbarre o grigliati che viene installata alle finestre per garantire sicurezza e prevenire intrusioni indesiderate. Essa funge da barriera fisica, impedendo a persone non autorizzate di entrare all’interno dell’abitazione attraverso il vetro. La sua presenza è particolarmente utile in zone ad alto rischio o in edifici pubblici, contribuendo a proteggere gli interni da possibili tentativi di intrusione. Le inferriate rappresentano quindi un sistema di sicurezza efficace e resistente.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Impedisce di entrare dalla finestra". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Impedisce di entrare dalla finestra nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Inferriata
Questa pagina è dedicata alla definizione "Impedisce di entrare dalla finestra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Impedisce di entrare dalla finestra" conferma che la soluzione 'Inferriata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Inferriata
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Impedisce di entrare dalla finestra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inferriata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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