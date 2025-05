Fa vedere il Sole a scacchi nei cruciverba: la soluzione è Inferriata

INFERRIATA

Curiosità e Significato di "Inferriata"

Approfondisci la parola di 10 lettere Inferriata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

L'espressione fa vedere il Sole a scacchi si riferisce a un'inferriata, che crea un effetto di ombreggiatura a strisce quando la luce solare passa attraverso le sue aperture. Le barre verticali e orizzontali formano un motivo simile a una scacchiera, da cui deriva la definizione.

Come si scrive la soluzione: Inferriata

I Imola

N Napoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

R Roma

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R H I E D O C N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NORDICHE" NORDICHE

