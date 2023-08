Una chiusura per finestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una chiusura per finestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INFERRIATA

Significato/Curiosità : Una chiusura per finestre

Un'"inferriata" è una struttura metallica composta da barre orizzontali e verticali, utilizzata come chiusura di sicurezza per finestre, porte o aperture. La sua funzione principale è proteggere da intrusioni indesiderate, rendendo più difficile l'accesso a una proprietà. Le inferriate possono essere di design semplice o elaborato, spesso intrecciando praticità e estetica. Queste protezioni sono ampiamente utilizzate in case, edifici commerciali e residenziali, fornendo un livello aggiuntivo di sicurezza. Tuttavia, possono anche essere interpretate come simbolo di segregazione o restrizione, ponendo una dualità tra protezione e libertà.

